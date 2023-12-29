استشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 51 فلسطينيًا وجرح العشرات اليوم، في سلسلة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 35 فلسطينيًا استشهدوا في القصف المستمر من مدفعية وطائرات الاحتلال على مخيمات النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، مؤكدة وجود العشرات من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 16 فلسطينيًا وجرح العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في بلدة الفخاري إلى الجنوب من مدينة خان يونس، والتي تتعرض لقصف عنيف، خاصة مركز المدينة التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية.