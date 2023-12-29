قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عشرات الفلسطينيين خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدت ومدن في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدة دير أبو مشعل قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري قرب رام الله وداهمت العشرات من المنازل، ونفذت عمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين، تزامن مع ذلك اقتحام مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس ومداهمة منازل فلسطينية.