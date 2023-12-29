"أنا قتلت بنتكم".. عامل يقتل زوجته ويبلغ أهلها بالتليفون فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تخلص عامل مقيم بقرية بنوب مركز نبروه محافظة الدقهلية، من زوجته طعنا وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

واستل المتهم خلال المشاجرة سكينا من مطبخ المنزل وانهال على زوجته طعنا وفر هاربا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية بنوب، بمصرع سيدة على يد زوجها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى "ندى شعبان عبد الهادي"، 29 عامًا- ربة منزل.

وتبين من الفحص أن خلافًا نشب بين الزوج ويدعى "أحمد. ال.م". ويبلغ من العمر 38 عامًا، بعد مشادة كلامية مع زوجته تطورت إلى مشاجرة بالأيدي واستل المتهم سكينا وتخلص من زوجته واتصل بأسرتها أبلغهم بارتكابه للواقعة وفر هاربًا، لخلافات أسرية بينهما.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الزوج المتهم فى ارتكاب الواقعة.