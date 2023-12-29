ولاية أمريكية ثانية تقضي بعدم أهلية ترامب للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت ولاية مين الأمريكية -أمس الخميس- عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.

وجاء هذا بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وأعلنت المسؤولة الديمقراطية في ولاية "مين"، شينا بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات، في وثيقة رسمية، أن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

وسيطعن ترامب بقرار ولاية "مين" أمام المحكمة وفق ما أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وعلى الفور أدان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت".