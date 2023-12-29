الاحتلال يتهم الأونروا بالتواطؤ مع حماس في الاستيلاء على المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله يعرض لبنان بأكمله إلى خطر غير مسبوق.

وزعم جندلمان أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حولت كل مسجد ومستشفى ومدرسة في غزة إلى مقر إرهابي.

وادعى المتحدث باسم نتنياهو أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تغطي على استيلاء حماس على المساعدات المقدمة إلى غزة.

وأشار المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال إلى أن من ينفي أفعال حماس فإنه يدعمها، موضحًا أنه لا يزال هناك نحو 129 أسيرًا لدى حماس في غزة قتل منهم 23 شخصا.