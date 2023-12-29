الاحتلال يطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة للأونروا

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

ونشر مدير الأونروا في غزة توماس وايت، تغريدة على منصة إكس، قال فيها إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا على القافلة أثناء عودتها من الشمال النار وكانت تسلك طريقا حدّده الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "لا ينبغي أبداً أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا"، ورداً على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق" من هذه المعلومات.

وانتقد في وقت سابق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث شروط إيصال المساعدات إلى غزة وكتب على منصة إكس "قوافل تستهدف بإطلاق النار، وتأخير عند نقاط العبور".

وأسف لوجود "ثلاثة مراحل للتفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من الدخول إلى القطاع، مشدّداً على ضرورة وقف القتال.