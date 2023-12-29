شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية شيوخ الوفد: مبادرة مصر لوقف الحرب فى غزة تأكيد على دورها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس برلمانية حزب الوفد بالشيوخ، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً بأنها استمرار لدور مصر التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتأكيد أن مصر قلب العروبة النابض وعمود الخيمة لكل الدول العربية.

وأضاف عبد العزيز، أن المواقف المصرية لدعم الفلسطينيين لم تتوقف منذ 1948 في الدفاع عن قضيتهم العادلة وإقامة دولتهم المستقلة، مشيداً بالمبادرة التي تهدف إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية وإزهاق أرواح الأبرياء.

وتابع عضو الشيوخ: "المبادرة المصرية واقعية ومنطقية بعد أكثر من 80 يوما من القصف والحرب ولم تحقق إسرائيل أي انتصار، مشدداً أن الوضع الإنساني خاصة في ظروف فصل الشتاء يحتم هدنة إنسانية فورية تراعي فيها كل الظروف المعيشية والصحية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".