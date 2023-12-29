شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مقترح مصر بوقف إطلاق النار فى غزة يستهدف حقن دماء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف إطلاق النار علي قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، لافتا إلي أن مصر صاغت مقترحا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والتي تأتي بمثابة محاولة لتقريب وجهات النظر المتعلقة بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

وقال "الجندي"، إن المقترح المصري يستهدف حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، وذلك بعد الاستماع لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، حيث تتضمن الاقتراح 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، لافتا إلي أن مصر في انتظار رد جميع الأطراف المعنية، حتي يتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وإعلانه كاملا كمبادرة مصرية، تحمل خلاصة المناقشات مع جميع أطراف الصراع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للدولة المصرية، خاصة أنها تمثل عمق استراتيجي لمصر، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن المقترح المصري يتضمن في مرحلته الأولى هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام، تقوم حماس خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلي تشكيل حكومة بحكومة تكنوقراط والتي تأتي كمحاولة لتعزيز الديمقراطية في الداخل الفلسطيني.