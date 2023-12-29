نقلت قناة "TN" الأرجنتينية عن مصادر قولها إنّ "الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أبلغ أعضاء مجموعة "بريكس" رسميًا بأن بلاده لن تنضم إلى المجموعة".
يُذكر أن مايلي المنتمي لأقصى اليمين والذي يعتبر أنّ أميركا وإسرائيل هم حلفاؤه، تولّى منصبه في العاشر من كانون الأول الحالي، وسبق أن انتقد الصين والبرازيل قائلًا إنّه لن يتعامل مع "الشيوعيين" وإنّه يفضل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي يسعى الرئيس الأرجنتيني الجديد إلى خفض الإنفاق العام وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة معدل تضخم سنوي يبلغ 160%.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أرجنتيني: الرئيس الأرجنتيني أبلغ أعضاء "بريكس" بأن بلاده لن تنضم إلى المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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