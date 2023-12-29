ليبرمان: على الجيش الإسرائيلي التمركز في نهر الليطاني والسيطرة على المنطقة الواقعة بينه وبين الحدود

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، تعليقًا على مسألة اليوم التالي من الحرب على غزة، أنّ "في اليوم التالي ضد حزب الله، يجب على جنود الجيش الإسرائيلي أن يتمركزوا في نهر الليطاني والسيطرة على المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود، ويجب أن تكون كامل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، كل هذا حتى تقوم حكومة في بيروت تكون قادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضي لبنان، ولا تفعل ذلك. ومهما طال الزمن، 5 أو 15 أو 50 سنة، فإن أي ترتيب آخر يعني التنازل عن الجليل".

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر أنّه يجب تدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، مضيفا أنه إذا كانت هناك حرية حركة بين سيناء وغزة، فإن مليون ونصف مليون فلسطيني سيتجهون إلى سيناء.

ورأى ليبرمان أنّ "مسألة اليوم التالي يجب أن تتضمن رسالة واضحة ألا يعبث أحد معنا. ولن يتم ذلك إلا من خلال تحصيل ثمن باهظ من أولئك الذين بدؤوا الحرب ضدنا، وعلى رأسهم حركتا حماس وحزب الله".