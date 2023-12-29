أكّدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان توضيحي حول حادثة تلفريك جونية، أنّ "صيانة التلفريك" تحصل من قبل الشركة المشغلة بشكل دوريّ وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الأجنبية والمحلية، وعلى أساسه تحصل على التأمين اللازم والضروري، وهذا ما حصل بالفعل، وتزوّد بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها، كما أنّ فريقًا من مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد كشف منذ أقل من شهرين على الموقع، وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في 2026".
وإذ أسفت الوزارة لما حصل بالامس مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، شكرت الجهات الامنية وكافة الذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعا، متمنية أن "لا تتكرر هكذا حوادث".
وأضافت الوزارة "أما بالنسبة إلى من يريد نقل هذا المعلم إلى وزارة أخرى فهذا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب"، مشيرة إلى أنّه "يكفي مزايدات إعلامية لا جدوى منها سوى اثارة الفتن"
وأكّدت أنّه "اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة، فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة في ظل القوانين المرعية الاجراء، لكنها بالمقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة عن حادثة تلفريك جونية: لن نتوانى عن أي تدبير بحال وجود تقصير لكن لن نسمح بالقاء التهم زورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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