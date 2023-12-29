الدفاع البولندية: صاروخ روسيّ عبر مجالنا الجويّ ثم وصل إلى الأراضي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أنّ "صاروخًا روسيًا دخل مجالنا الجوي وخرج منه"، مشيرة إلى أنّه "بقي في مجالنا الجوي لـ3 دقائق ثم وصل إلى الأراضي الأوكرانية".
وأوضحت أنّ "الصاروخ الروسيّ عبر مسافة تقدر بحوالي 40 كيلومترًا داخل الأراضي البولنديّة".
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