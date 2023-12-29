السلطات التركية: توقيف 32 مشتبها خططوا لاستهداف كنائس وسفارة العراق

أوقفت السلطات التركية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، "32 مشتبهًا بينهم 3 مسؤولين بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق بأنقرة".
وبحسب الوكالة، جاءت العملية بعد حصول الاستخبارات على معلومات تفيد باعتزام المدعو مجبل الشويهي الملقب بـ "أبو يقين العراقي" مسؤول ما يسمى بـ "شؤون الاستخبارات" لدى "داعش"، ومحمد خلاف إبراهيم الملقب بـ "أبو ليث"، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في تركيا.
كما حصلت الاستخبارات التركية على معلومات تفيد بتحضيرات يقوم بها المدعو إيهاب إلاني الملقب بـ "عبد الله الجميلي"، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة.
وعلى إثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر الجمعة. وأسفرت العملية عن توقيف الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم.
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