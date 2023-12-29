وزارة الصحة بغزة: 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن "سقوط 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتةً الى أنه "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21,507 شهداء و55,915 مصابا".

وفي اليوم الـ83 للعدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس"، أنها "قتلت جنودا إسرائيليين واستهدفت نحو 20 آلية عسكرية في عمليات وسط وجنوبي القطاع"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 آخرين من عسكرييه.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين في رفح وخان يونس وبيت لاهيا، كما أجبر عشرات الآلاف على النزوح من وسط القطاع.