أهالي وأصدقاء عبدالله حنا اعتصموا أمام قصر العدل في زحلة مطالبين بعدم الرضوخ للضغوط

نفذ أهالي وأقارب وأصدقاء المهندس الزراعي عبدالله حنا، اعتصاما أمام ​قصر العدل​ في ​زحلة​، طالبوا فيه ​القضاء​ "بعدم الرضوخ للتدخلات والضغوط التي يتعرض لها في هذا الملف، على أثر تحويل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع".

وأكد المعتصمون وقوفهم إلى جانب القضاء و"رفضهم أي تدخل او ضغوط وعدم تسييس هذه القضية، من أجل صون العدالة"، معلنين "خطوات جديدة سترافق تحركاتهم وستنطلق مجددا في الأيام المقبلة وبوتيرة متصاعدة، من أجل دعم هذه القضية".

وكان حنا وهو المشرف على أملاك وأراضي آل سكاف في عميق - ​البقاع الغربي​، قد تعرض للاعتداء بالضرب ولمحاولة قتل في السادس من الشهر الحالي، أمام افران شمسين في كسارة.