الجيش: عمليات دهم منازل مطلوبين ومطلقي نار في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف 83 مطلوبًا

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 29 / 12 / 2023، في إطار الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين ومطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم أسفرت عن توقيف 83 مطلوبًا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، حيث سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".‏

وأضابت قيادة الجيش بـ"المواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف".