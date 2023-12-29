تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الميلادي الجديد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تلقى أيضًا برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ومن رئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تلقى برقيات تهنئة من الرئيس المصري ورئيس مجلس الشورى القطري بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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