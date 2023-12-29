قوى الأمن: توقيف شخص بالجرم المشهود أثناء محاولته نشل حقيبة سيدة في منطقة السان جورج

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ، عن توقيف نشّال بالجرم المشهود في السان جورج.
وأوضحت أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتقصي الجرائم بمختلف أنواعها وملاحقة المتورطين وتوقيفهم. بتاريخ 24/12/2023، ومن خلال عمليات الرصد والمراقبة لعمليات السلب والنشل ضمن مدينة بيروت، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص بالجرم المشهود اثناء محاولته نشل حقيبة سيدة في منطقة السان جورج، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري) وقد اتخذت الضحية في حقه صفة الادعاء الشخصي".
وأودع الموقوف الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه بناء على إشارة القضاء المختص،و فق البلاغ.
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