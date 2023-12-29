بايدن يعلن مقتل رهائن أمريكيين في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل مواطنة أمريكية في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان نقلا عن بايدن: "أشعر أنا وجيل بحزن بالغ إذ يُعتقد أن المواطنة الأمريكية جودي واينشتاين قد قتلت هي الأخرى ويمثل هذا التطور المأساوي صدمة بالغة، إذ يأتي عقب سماعنا بإمكانية أن يكون زوج جودي الحبيب غاد هاغاي هو الآخر قد قتل".

وتابع: "قلوبنا مع أولاد جودي وغاد الأربعة وأحفادهما السبعة وأحباءهم الآخرين. لن أنسى يوما ما أخبرتني إياه ابنتهما وأفراد أسر المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين في غزة كرهائن.

وأضاف: "إنهم يعيشون جحيما منذ عدة أسابيع، ولا يفترض أن تعيش أي أسرة محنة مماثلة، وأعيد التأكيد على التعهد الذي قطعته لكافة أسر من زالوا محتجزين كرهائن، ألا وهو أننا لن نكف عن العمل على إعادتهم إلى منازلهم."