10 شروط للتقديم على الوظائف العسكرية في قطاعات وزارة الداخلية "للنساء فقط"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت وزارة الداخلية السعودية عدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي بقطاعات الوزارة، على رتب "عريف، وجندي أول، وجندي" وفق لشروط ومعايير محددة.

وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يوم غد السبت الموافق 17 جماد أخر 1445هـ/ 30 ديسمبر 2023م، لفتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية، موضحة أنه سيتم استقبال طلبات القبول بشكل إلكتروني.

شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية

ووضعت الإدارة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للوظائف العسكرية منها: