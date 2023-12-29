مليونية للحوثيين في شوارع صنعاء لنصرة فلسطين بعنوان "معكم حتى النصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت جماعة الحوثيين على أهمية الاستمرار بالخروج الجماهيري في مسيرات والمشاركة في أنشطة نصرة لفلسطين، وتنديدا بالجرائم الصهيونية.

ونشر الحوثين في بيان حول مسيرة بعنوان: "معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا" في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء: "نبارك العمليات البطولية لقواتنا في القوة الصاروخية والطيران المسير، والقوات البحرية التي أثلجت صدور كل الأحرار في العالم".

وأضاف البيان: "نبارك العمليات البطولية المستمرة للمجاهدين في فلسطين المحتلة وخصوصا في غزة والعمليات البطولية في جنوب لبنان وبلاد الرافدين، نثمن المواقف الرافضة لتحالف حماية السفن الإسرائيلية وعسكرة البحر الأحمر واستشعار خطورة المشاركة وما قد يترتب عليها من تبعات".

وأوضحت: "نجدد مطالبة الشعب باستمرار العمليات البحرية ضد سفن العدو الإسرائيلي أو المتعاونة معه حتى يُرفع الحصار عن غزة، ونرى في مواقف الدول العربية التي تسعى إلى فتح جسر بري لإمداد الكيان الصهيوني قمة الخزي والعار لتلك الأنظمة".

ونعلن استمرارنا الفاعل والقوي في الحشد والتعبئة والتدريب والتأهيل لكتائب طوفان الأقصى الشعبية، ونؤكد أن كتائب طوفان الأقصى على جهوزية عالية واستعداد قتالي كامل لخوض أي معركة قادمة مع العدو الصهيوني والأمريكي أو من يدافع عنهم.

وأضاف، نستهجن التصريحات الأمريكية المتبجّحة بأنها لم تطلب من العدو الصهيوني وقف العدوان وكذا الدعم والمشاركة في جرائم العدو، وندين صمت وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني.

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وكل من تحركه الإنسانية من مختلف شعوب العالم، للاستمرار في الضغط الجماهيري بالمسيرات والمظاهرات وكل المواقف.

كما دعت الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار الأمة والعالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها.

ونشر الحوثيين صور للمسيرة المليونية في شوارع صنعاء.