بلينكن يزور منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل نهاية الأسبوع

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بجولة الى الشرق الاوسط، في نهاية الأسبوع، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر إسرائيل والضفة الغربية.

وهذه ستكون زيارة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة .

ويتوقع أن يلتقي في إسرائيل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ومع أعضاء كابينيت الحرب، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

ونقل "واللا" عن مصادر إسرائيلية وأميركية وعربية، قولها إن بلينكن سيبحث خلال جولته موضوع الحرب على غزة. وتأتي الزيارة ضمن زيارات مسؤولين أميركيين متواصلة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

والتقى بلينكن في واشنطن، أمس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. كما التقى ديرمر مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سوليفان وديرمر تباحثا في خطة لـ"اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

وأضاف المسؤول نفسه أن سوليفان وديرمر بحثا في جهود لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وانتقال إسرائيل إلى مرحلة أخرى للحرب، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع أن لقاء بلينكن وديرمر بحث التركيز على أهداف لحماس ذات القيمة العالية، والتخطيط لما بعد الحرب على غزة بما في ذلك آلية الحكم.

المصدر : وكالات