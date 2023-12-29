سلطات كوريا الجنوبية ترجّع دخول مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية الخدمة الصيف المقبل

رجّح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك أن يصبح مفاعل جديد في المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية جاهزًا للتشغيل بحلول الصيف المقبل، وذلك بعدما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مدعاة للقلق".

وذكر الوزير لوسائل إعلامية محلية أنّ المفاعل الجديد في مجمع يونغبيون النووي يبدو أنه في مرحلة "التشغيل التجريبي" ويتوقع أن يدخل الخدمة بشكل كامل الصيف المقبل.

ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة حوالى مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، مفاعلا آخر قدرته خمسة ميغاوات يشكّل مصدرها الوحيد المعروف لانتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.

الأسبوع الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان إنه منذ منتصف تشرين الأول، لوحظ "تدفق قوي للمياه" من نظام تبريد المفاعل العامل بالماء الخفيف.

وأوضح أن عمليات المراقبة حديثا تظهر "أن المياه المصرّفة حارة، وهذا مؤشر على بدء تشغيل" مفاعل جديد قادر على إنتاج البلوتونيوم.

وأضاف "يشكّل ذلك مدعاة للقلق".

وفي حين نوّه وزير الدفاع الكوري الجنوبي الى أن أي دولة لم تستخدم مفاعلا يعمل بالماء الخفيف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يُحتمل أن تستخدم بيونغ يانغ المفاعل الجديد لإنتاج التريتيوم للقنابل الهيدروجينية أو لإجراء اختبارات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة تستخدم في الغواصات العاملة بالطاقة الذرية.

وأشار شين إلى أن سيول رصدت مؤشرات على خروج مياه التبريد من المفاعل الجديد منذ الصيف.