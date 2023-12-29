"القسام": استهدفنا 20 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقتي الدرج والتفاح في غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "استهدفنا 20 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقتي الدرج والتفاح في غزة". كذلك أعلنت الكتائب أن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".

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