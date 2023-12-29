تظاهرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء تضامنًا مع غزة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة حاشدة في ميدان السبعين تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على القطاع، في مسيرة تحت عنوان "معكم حتى النصر.. والأميركي لن يوقفنا".

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، فقد ترددت هتافات الغضب تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول، وهتافات التضامن مع الفصائل الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية واليمنية.

بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال في صنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور، في كلمة المسيرة، إلى أنّه "واجب على كل الأمة من محيطها إلى خليجها أن تقف متعاونة متآزرة مع أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة".

يُشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" تواصل تنفيذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في وقت غيّرت فيه شركات الشحن مساراتها وتجنبت المرور بباب المندب.