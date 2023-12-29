ماكرون: النزاعان في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا يصرفا انتباه العالم عن مكافحة تغير المناخ والفقر

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "النزاعَين في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا يصرفا انتباه العالم عن مكافحة تغير المناخ والفقر".

واقترح ماكرون، ميثاقا عالميا جديدا للمناخ وجدد دعواته إلى "إصلاح الحوكمة المالية العالمية من أجل إشراك البلدان الناشئة بشكل أفضل"، مؤكداً أنه "يجب علينا تسريع التحول في مجال البيئة ومكافحة الفقر في الوقت نفسه".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت 200 دولة مجتمعة في مؤتمر المناخ "كوب28" الذي عقدته الأمم المتحدة في دبي على أول دعوة للعالم إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.