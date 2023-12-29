"حزب الله": استهدفنا موقع رويسة القرن وتجمعًا لجنود الاحتلال بموقع رامية وأماكن انتشارهم بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 29-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال في موقع رامية ‏بالأسلحة المناسبة".

وفي بيان آخر، كشف أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 29-12-2023 أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا ‏بالأسلحة المناسبة".

كما أعلن "حزب الله" أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من عصر يوم الجمعة 29-12-2023 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".