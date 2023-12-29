شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 148 شخصًا في أكبر هجوم روسي منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما اليوم الجمعة، يعد واحدا من أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا منذ بدء الحرب، ما أسفر عن مقتل 18 مدنيا وإصابة أكثر من 130، مع استهداف بنايات سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الضخم الذي يأتي في نهاية العام يظهر أنه لا ينبغي أن يكون هناك "حديث عن هدنة" مع الكرملين، في وقت تخيم فيه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم الغربي الحيوي لكييف.

وقال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني "اليوم استيقظ ملايين الأوكرانيين على صوت الانفجارات المدوية، أتمنى لو أن العالم يمكنه سماع أصوات الانفجارات في أوكرانيا" ودعا حلفاء بلاده لدعمها عسكريا على المدى الطويل.

استهداف البنية التحتية

أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاطه 87 من صواريخ كروز و27 طائرة مسيرة من إجمالي 158 هدفا جويا أطلقته روسيا.

وقال قائد الجيش الجنرال فاليري زالوزني، إن الهجوم استهدف البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

."وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام "روسيا هاجمت بكل ما في ترسانتها، ما يقرب من 110 صواريخ انطلقت تم إسقاط أغلبها

وتحذر أوكرانيا منذ أسابيع من أن روسيا ربما تكدس صواريخ لشن حملة جوية كبرى تستهدف أنظمة الطاقة، وفي العام الماضي قبع الملايين في الظلام والبرد إثر ضربات جوية روسية استهدفت بشكل خاص شبكة الكهرباء والطاقة.