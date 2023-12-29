شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطلق 3 صواريخ أمريكية على بيلجورود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ هارم أمريكية الصنع على منطقة بيلجورود.

ودمرت ثلاثة صواريخ أوكرانية من طراز هارم من صنع الولايات المتحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

صواريخ هارم الأمريكية

وفي وقت سابق ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت البلاد بوابل من 158 طائرة مسيرة وصاروخا خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

كان كشف حلف شمال الأطلسي، أن القوات الجوية للحلف أطلقت طائراتها أكثر من 300 مرة للتصدي للطائرات العسكرية الروسية خلال العام الحالي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار أن "الغالبية العظمى من المواجهات الجوية بين طائرات حلف الناتو والطائرات الروسية كانت آمنة ومهنية.

وكانت اختراقات الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي نادرة وقصيرة المدة بشكل عام، مبينا أن معظم الاختراقات الجوية حدثت فوق بحر البلطيق.

وعزز حلف شمال الأطلسي بشكل كبير دفاعاته الجوية على الجانب الشرقي بمزيد من الطائرات المقاتلة ودوريات المراقبة والدفاعات الجوية الأرضية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.