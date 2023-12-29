ألمانيا تحذّر من ظاهرة ناتجة عن تغير المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت ألمانيا، اليوم الجمعة، من ارتفاع كبير لمتوسط درجات الحرارة هذا العام جراء التغير المناخي.

وأفادت البيانات، الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، بأن الحرارة في العام القياسي 2023 ارتفعت بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بقيمها في الأعوام السابقة.

جاء ذلك في الإحصائية السنوية المؤقتة التي نشرتها الهيئة اليوم الجمعة.

كانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق، أن عام 2023 هو الأكثر دفئاً في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1881.

ووصل متوسط درجة الحرارة في العام الحالي لأول مرة إلى 10,6 درجة بارتفاع بمقدار 2,4 درجة مقارنة بقيمة الفترة المرجعية المعتمدة دولياً ما بين عامي 1961 و1990، وذلك حسبما ذكرت الهيئة استناداً إلى التحليلات الأولى.

علّق توبياس فوكس عضو مجلس إدارة الهيئة المسؤول عن المناخ والبيئة على البيانات، محذراً "التغير المناخي يواصل المضي قدماً بلا هوادة".

وأوضحت الهيئة أن الظروف المناخية في العام الحالي غلب عليها الأحوال الرطبة والدفيئة المصحوبة بكميات كبيرة من الأمطار.

وبحسب الإحصائية، جاء عام 2023 في المركز السادس في ترتيب أكثر السنوات رطوبة.

وأظهرت التحليلات الأولية أن الهيئة سجلت في العام الحالي معدل أمطار بواقع 958 لتراً لكل متر مربع أي بما يزيد على 20% من المعدل في الفترتين المرجعيتين. ووصلت نسبة الارتفاع في معدل سطوع الشمس في العام الحالي إلى ما يقرب من 15% مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1961 و1990، وإلى نحو 5% مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020.