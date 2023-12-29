الارشيف / اخبار العالم

روسيا تعلن تعهداً بشأن انتخاباتها الرئاسية المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت موسكو، اليوم الجمعة، ببذل كل جهد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس المقبل.
وقال سيرغي ناريشكين رئيس المخابرات الخارجية الروسي، في مقطع مصور نُشر اليوم، إنه يتعين على المخابرات بذل كل الجهود لمنع مثل تلك التدخلات.
وأعلن بوتين هذا الشهر أنه سيترشح للانتخابات. 
وقال ناريشكين "هناك حدث سياسي مهم في العام الجديد: انتخاب رئيس روسيا الاتحادية"، مضيفا "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المحاولات المحتملة للتدخل الخارجي".
تولى بوتين، الرئاسة في اليوم الأخير من عام  1999 بعد أن سلمه الرئيس السابق بوريس يلتسين، السلطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا