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عاجل.. الحوثيون: اختراق جهاز الموساد بهجمة إلكترونية وانتظروا أسماء جواسيس عرب

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة الحوثيين عن اختراق الجهاز السرّي للموساد الإسرائيلي فى هجمة إلكترونية منظّمة.

وأضافت أنه تم اكتشاف عدد من أسماء لجواسيس عرب يعملون لصالح الكيان المحتل، وسوف يتم الإعلان عنهم بعد قليل.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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