موعد ورابط التقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - وظائف وزارة الدفاع السعودية.. بحث عنها الكثير من الراغبين في الالتحاق بقطاعات وزارة الدفاع، بعد إعلانها عن حاجتها لشغل 126 وظيفة في تخصصات متعددة لحاملي الجنسية السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني ممثلةً في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، طرح 126 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، وذلك للعمل في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كلا من حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.

رابط وظائف وزارة الدفاع السعودية

وطالبت الوزارة الراغبين في التقديم على وظائفها الشاغرة، الاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة للتقديم وذلك عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع عبر الرابط التالي https://jobs.mod.gov.sa .

وأوضحت الإدارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ/ 31 ديسمبر 2023، على أن يستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، تعاون القوات البحرية مع وزارة الخارجية، في ورشة عمل بعنوان "الأمن البحري"، التي أُقيمت في مقر قيادة القوات البحرية بالرياض، وناقشت خلالها التحديات والتهديدات التي تواجه البيئة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، واستعرضت جهود المملكة ودورها الفاعل في دعم الأمن البحري.

وجاءت الورشة بحضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وعدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين، ومندوبي المملكة لدى المنظمات الدولية، والدبلوماسيين بوزارة الخارجية.