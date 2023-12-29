بريطانيا ترسل 200 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا بدعوى حماية المدنيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، إرسال نحو 200 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا.

وحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن الصواريخ التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، لحماية المدنيين والبنية التحتية من القصف الروسي.

وأعلنت كييف اليوم، مقتل 10 وإصابة 70 آخرين في هجوم جوي روسي بطائرات مسيرة وصواريخ كروز مستهدفة البنية التحتية في العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت 158 طائرة مسيرة وصاروخا في مهاجمة البلاد خلال الليل، "في أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الغزو الشامل، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية".

وكتب قائد الجيش الأوكراني على تطبيق تليجرام أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز". وذكر قائد القوات الجوية أن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي".