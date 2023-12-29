محافظ الإسكندرية يتفقد استعدادات استقبال العام الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على مستوى الأحياء، لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

وتضمنت الجولة عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات منها منطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.

ووجه الشريف، خلال الجولة رؤساء الأحياء بتكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.