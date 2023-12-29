سائق التوك توك كلمة السر.. حل لغز اختفاء أحراز متهم خلال عرضه على النيابة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك مقيم بعزبة صبحي مركز بلقاس، وذلك بعد سقوط حقيبة بداخلها أحراز مواد مخدرة خاصة بمتهم، من خفير نظامي، وعرض المتهم ومتهمين آخرين على نيابة بلقاس الجزئية وسقوطها حال ركوبه سيارة الترحيلات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الستاموني، مفاداه أنه حال قيام مأمورية من قسم شرطة جمصة برئاسة الرائد محمد حمدي، من قوة مركز شرطة الستاموني وبصحبته أمين شرطة نظامي وأمين شرطة سري، وخفير نظامي من قوة مركز الستاموني بعرض 4 متهمين على نيابة بلقاس الجزئية بدائرة مركز بلقاس وهم: محمد.ف.س، 23 عاما، لا يعمل ومقيم عزبة العرب دائرة قسم ثان مدينة نصر،بمحافظة القاهرة، والمحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح ناري، بالأحراز 20جرام شابو، و140 جرام هيروين و4 طلقات و425 جنيها ونوتة حسابات، وكذلك المتهم محمد.ع.ع، 45 عاما، متهم بقضية ضرب، ومحمود.ف.م، 31عاما، متهم بقضية سرقة أسلاك، وهالة.إ.س، 31 عاما، متهمة بقضية ضرب.

وعقب انتهاء المأمورية وعرض المتهمين على النيابة تبين للخفير النظامي عدم وجود الأحراز الخاصة بالمتهم الأول والتي كان يحملها داخل حقيبة بلاستيكية، وبسؤاله رجح سقوطها في أثناء استقلاله سيارة الترحيلات دون أن يشعر.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بلقاس وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع البحث بغرب الدقهلية، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة وتبين سقوط الحقيبة البلاستيكية بما فيها من مضبوطات عقب قيام الخفير النظامي باستقلال السيارة من الخلف قبل تحرك سيارة الترحيلات وقيام أحد سائق التوك التوك بالتقاطها عقب مغادرة السيارة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق التوك توك ويدعى سعيد.م.ع، 30عاما، سائق ومقيم عزبة صبحي بندر بلقاس.

بمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة وبها الأحراز بعد عثوره عليها أمام محكمة بلقاس الجزئية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.