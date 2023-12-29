أمن الجيزة يحسم لغز "سيدة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حسمت تحريات ومعاينة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة بالوراق شمال المحافظة.

في ساعة متأخرة من الليل، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة دائرة الوراق.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، وعثر على جثة "أسماء.و." ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وأن الوفاة طبيعية.

أودعت الشرطة بقيادة الرائد محمد طارق عبد العظيم رئيس المباحث، الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق صرحت بالدفن.