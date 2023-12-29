شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أحزاب: مقترح مصر لوقف الحرب بغزة امتداد لجهود الدبلوماسية المصرية دعما للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس جهود الدولة المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيًا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المقترح المصري لوقف الحرب فى قطاع غزة، يعكس جهود مصر الرامية دائما للسلام، ويؤكد حفاظ الدولة المصرية قيادة وشعبا على استقرار المنطقة وإحلال السلام فيها.

وأضاف " السمالوسي" فى تصريحات له اليوم: أن مصر دائما كانت تحذر من توسع الصراع فى المنطقة، وضرورة ضبط النفس، مؤكدا ان الدولة المصرية من اوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وبذلت فى سبيلها الغالي والنفيس، بالإضافة إلى استغلال تواجدها فى المحافل الدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي بضرورة الوصول لحل عادل بحل الدولتين والرجوع لحدود يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها مصر من خلال تقديم المساعدات لأهالي القطاع فى حربهم الاخيره، من خلال قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وغيرها من القوافل المصرية التي ارسلها المصريين لأشقائهم فى القطاع، فضلا عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينين والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية .

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى قطاع غزة، تتطلب محاكمتها دوليا، منوها أن دعم بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني جعلها تصل لأعلى درجات التبجح فى اعتداءاتها وجرائمها بحق المدنيين العزل.

وقال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس جهود الدولة المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيًا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

وأضاف" الباز" فى تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وجميع الأراضي الفلسطينية ثابت منذ عام 1948 وهو قائم علي ضرورة حل الدولتين والذي يعد بمثابة الخيار العادل والشامل لهذه القضية وفقا لحدود عام 1967، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ومازالت أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يتنبى المجتمع الدولي موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة.

وطالب الباز بضرورة محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها إسرائيل ضد الشعب الفسليطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على جميع الأصعدة بشكل متوازي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين.