الجيش الإسرائيلي أكّد إصابة 5 من جنوده في عملية الدهس قرب الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في عملية الدهس قرب الخليل بعد ظهر اليوم، مشيرًا إلى أنّ جراح أحدهم خطيرة.
وفي وقت سابق، نفّذ فلسطيني عملية دهس جنوب الضفة الغربية، قبل مقتل المنفذ برصاص الجيش الإسرائيلي.
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