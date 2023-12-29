"المونيتور" عن مصادر إسرائيلية: نتانياهو بمأزق نتيجة تقويض المجهود الحربيّ بسبب التوترات مع أميركا

أفاد موقع "المونيتور" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مأزق نتيجة تقويض المجهود الحربيّ بسبب التوترات مع واشنطن"، مشيرين إلى أنّ "الولايات المتحدة تتباطأ في توفير الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل".

وحول اليوم التالي من الحرب على غزة، لفت مصدر بالائتلاف الحاكم بحسب ما نقل الموقع إلى أنّ "عدم مناقشة نتنياهو ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، بينما نقل الموقع عن مصدر مقرب من نتانياهو قوله إنّ "لا شيء يخيف نتانياهو أكثر من استقالة عضوي مجلس الحرب غانتس وإيزنكوت".