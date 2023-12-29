"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة الاحتلال الأميركي "خراب الجير" بالعمق السوري

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال "خراب الجير" بالعمق السوري برشقة صاروخية، أصابت اهدافها". وأكّدت "استمرارها في دك معاقل العدو".

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