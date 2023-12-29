بايدن حض الكونغرس على "التحرك دون تأخر" بعد الضربات الروسية في أوكرانيا

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على "التحرك دون تأخّر" بعد الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا. وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن "روسيا شنّت هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام مسيّرات وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز"، في وقت بدأ فيه تراجع الزخم في مسألة إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية.

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