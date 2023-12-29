أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، أنّ بلاده سترسل الشهر المقبل سفينة حربية إلى العملية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في البحر الأحمر.
وكانت قد شكّلت سلطات أميركا قوة بحرية في الوقت الذي تهاجم فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الدنمارك: سنرسل الشهر المقبل سفينة حربية للعملية التي تقودها أميركا في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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