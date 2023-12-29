يزبك: المقاومة تؤلم العدو في غزة ولبنان ولن تؤثر عليها كل الضغوطات مهما كانت

أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، خلال خطبة الجمعة في بعلبك، أن "محور المقاومة من اليمن والبحر الأحمر إلى العراق الذي تخوض فيه المقاومة عملياتها على القواعد الأميركية، وتعمل على تطوير إمكاناتها لمفاجأة العدو الإسرائيلي، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان التي تخوض حربًا أسقطت ما كانت تتبجّح به إسرائيل، وهي تقول له إن اليوم الذي كنت فيه تُؤلِم ولا تألم قد ولّى".
وشدد يزبك، على أن "المقاومة تؤلم العدو اليوم في غزة ولبنان، ولن يؤثر على محور المقاومة كل الضغوطات مهما كانت، فالموقف واحد هو إيقاف الحرب على غزة، ومن دونها، فالمحور لن يترك غزة وحدها".
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