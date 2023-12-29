تدشين محطة الطاقة الشمسية لضخ مياه الشفة في بلدة رحبة

دشنت بلدة رحبة محطة الطاقة الشمسية لضخ مياه الشفة إلى منازل، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلا بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير. وألقى اللواء الخير كلمة قال فيها إنّ "بلدات الشمال وعكار في معظمها تعاني من أزمة في المياه"، وأوضح "أننا نحاول قدر الإمكان العمل على حل هذه الإشكاليات عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في البلدات اللبنانية بمعظمها"، آملًا "تدشين مشاريع عدة تهدف أولا وأخيرا لإراحة المواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لهم".

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