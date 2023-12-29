شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُعين وزيرا جديدا للدفاع.. من هو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد اختفاء من سبقه منذ أربعة أشهر، أعلنت الصين عن تعيين دونغ جيون وزيرا جديدا للدفاع اليوم الجمعة.

ويأتي هذا في إطار جهود الرئيس شي جين بينغ لتعزيز الجيش ضمن مساعيه لجعل الصين قوة عالمية مهيمنة، وهو هدف أثار قلق العديد من الدول المجاورة.

وزير الدفاع الصيني الجديد

ويبلغ دونغ من العمر (62 عاما) وتولى مؤخرا قائد البحرية بجيش التحرير الشعبي، لكنه سيحل محل لي شانغ فو، الذي تولى منصب وزير الدفاع في مارس الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ 25 أغسطس.

ودور وزير الدفاع الصيني يتلخص في أن يكون واجهة لجيش التحرير الشعبي في تعامله مع وسائل الإعلام ومع الجيوش الأخرى.

كما أن الوزارة ليس لها دور كبير في تحديد سياسة الدفاع أو إدارة الجيش، إذ تقع هذه المسؤوليات ضمن اختصاص اللجنة العسكرية المركزية، وهي مجموعة من النخبة تحت قيادة شي.

تهم فساد تلاحق الوزير السابق

ويخضع "لي" يخضع للتحقيق بتهمة فساد متعلقة بشراء وتطوير المعدات، ولم توضح بكين سبب اختفاء "لي" لكنها سحبت منه لقبه كوزير للدفاع وعضو بمجلس الدولة في أكتوبر.

التعامل مع الجيش الأمريكي يعد أحد أهم أدوار وزير الدفاع الصيني، بهدف تقليل مخاطر نشوب صراع يتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي، وهما بؤرتا توتر شهدتا احتكاكا متزايدا في السنوات القليلة الماضية.

التعامل مع الجانب الأمريكي

ومع ذلك، وخلال فترة ولايته القصيرة كوزير، لم يلتق لي بنظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن.

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه سيتعين على واشنطن أولا رفع العقوبات التي فرضتها على "لي" في عام 2018 بسبب دوره في شراء طائرات ومعدات روسية.

ولن يواجه "دونغ" مثل هذه القيود لأنه من غير المعروف خضوعه لعقوبات أمريكية.