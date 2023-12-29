شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مقترح وقف العدوان على غزة استكمال لدور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هذا المقترح ذو الثلاث مراحل يستند في الحفاظ علي ثوابت القضية الفلسيطنية وما تم من اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة مع قراءة جيدة للواقع المتشابك علي الأرض، مؤكدا أن هذا المقترح هو الوحيد الذي تم الإعلان عنه لوقف العدوان والذي يؤكد علي أن مصر مستمرة في أداء دورها المحوري والأساسي إقليميا وعربيا.
وأشاد "العناني" بموقف مصر الرافض بتصفية القضية علي حساب دول الجوار، وهو الأمر الذي كان له أثره في الواقع الحالي، بما له من تأثير الكبير في الحفاظ علي القضيه وتقوية الموقف الفلسطيني، مما جعل أن الحل السياسي والرجوع للمفاوضات مع وقف فوري للعدوان هو أمر يفرضه الواقع وصلابة الشعب الفلسطيني، خاصة مع فشل الجيش في فرض سياسة الأمر الواقع علي الأرض.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز