"الجزيرة" عن مصدر قيادي في "القسام": نفذنا كمينًا شرق حي التفاح دمّر ناقلة جند وقتل 10 جنود

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في كتائب "القسام"، قوله إنّ "مقاتلينا نفذوا مساء الجمعة كمينًا شرق حي التفاح دمّر ناقلة جند وقتل 10 جنود من نقطة صفر".

وتتواصل عمليات التصدي التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلي على قطاع مستهدفة المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي.