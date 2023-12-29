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الراعي عرض مع خوري الاوضاع الراهنة

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

ثم استقبل الراعي امين عام "المجلس الوطني لثورة الارز" طوني نيسي مع وفد من اعضاء المكتب السياسي، للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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