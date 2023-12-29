الراعي عرض مع خوري الاوضاع الراهنة

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

ثم استقبل الراعي امين عام "المجلس الوطني لثورة الارز" طوني نيسي مع وفد من اعضاء المكتب السياسي، للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.