ضبطت دائرة مفرزة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي الجمعة 7.9 كيلوغرامًا من الكوكايين كانت مخبأة في قعر مزدوج من حقيبة المسافر (ج.ع.م.) الذي كان قادمًا من البرازيل وهو لبناني الأصل، وكانت له سوابق في عمليات تهريب المخدرات وسبق أن سجن في لبنان لمدة ست سنوات قبل ان يخلى سبيله قبل حوالى عام.
وبعد مراجعة النيابة العامة التمييزية، أُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب المكافحة المركزي في بيروت لإجراء المقتضى القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7.9 كيلوغرامًا من الكوكايين في المطار من مسافر أصوله لبنانية كان قادمًا من البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.