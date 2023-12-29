ضبط 7.9 كيلوغرامًا من الكوكايين في المطار من مسافر أصوله لبنانية كان قادمًا من البرازيل

ضبطت دائرة مفرزة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي الجمعة 7.9 كيلوغرامًا من الكوكايين كانت مخبأة في قعر مزدوج من حقيبة المسافر (ج.ع.م.) الذي كان قادمًا من البرازيل وهو لبناني الأصل، وكانت له سوابق في عمليات تهريب المخدرات وسبق أن سجن في لبنان لمدة ست سنوات قبل ان يخلى سبيله قبل حوالى عام.

وبعد مراجعة النيابة العامة التمييزية، أُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب المكافحة المركزي في بيروت لإجراء المقتضى القانوني.